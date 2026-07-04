Encontrado corpo de jovem desaparecido em Vila Franca de Xira

Jovem de 21 anos estava com um grupo de amigos e será residente no Carregado.

Foi encontrado ao final da manhã o corpo do jovem de 21 anos que tinha desaparecido esta manhã no rio Tejo em Vila Franca de Xira. O cadáver foi encontrado pelos bombeiros. Ao que se apurou no local o jovem pertenceria a um grupo de amigos do Carregado que foi visitar a festa do Colete Encarnado.

A Polícia Marítima, recorde-se, iniciou hoje buscas por um jovem desaparecido, após ter entrado na água de uma zona ribeirinha em Vila Franca de Xira, tendo o alerta sido recebido pelas 08:45.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, as buscas foram iniciadas na sequência de um alerta recebido pelas 08:45, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

“Foram de imediato iniciadas buscas por elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e empenhados tripulantes da Estação Salva-Vidas de Cascais, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima”, adiantou a Autoridade Marítima.

Neste âmbito, foram ainda activados elementos da Capitania do Porto de Lisboa, do gabinete de psicologia da Polícia Marítima, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).