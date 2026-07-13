Furto no Depósito da Broa causa prejuízo de 18 mil à Câmara da Golegã

O furto e os actos de vandalismo registados nas instalações do Depósito da Broa causaram um prejuízo de cerca de 18 mil euros ao município da Golegã. A informação foi avançada a O MIRANTE pelo vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, que adiantou que a autarquia teve de adquirir um novo Posto de Transformação para substituir o equipamento roubado. A instalação do novo equipamento está prevista para a tarde de segunda-feira, 13 de Julho, permitindo repor em definitivo o normal funcionamento do sistema eléctrico que alimenta as bombas de abastecimento de água.

Apesar de o furto ter provocado inicialmente a interrupção do abastecimento no concelho, Diogo Rosa garante que o problema foi rapidamente resolvido através de uma medida paliativa, que permitiu restabelecer o fornecimento de água à população enquanto não é instalado o novo Posto de Transformação. Os autores do furto levaram o equipamento que assegurava a alimentação eléctrica do sistema e a bateria do gerador de emergência, que permitia manter as bombas em funcionamento em caso de falha de energia.

A Câmara da Golegã considera que se tratou de um acto deliberado que colocou em causa um serviço público essencial. Os serviços municipais estiveram no terreno, em articulação com as entidades competentes, para minimizar os constrangimentos e encontrar uma solução rápida para garantir o abastecimento à população.