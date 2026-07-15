Médica maltratada em Vale de Cavalos fica na Chamusca e município estuda medidas preventivas

A médica recentemente maltratada por um utente na extensão de saúde de Vale de Cavalos vai continuar a exercer funções na Unidade de Saúde Familiar da Chamusca. A garantia foi dada pelo presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, na reunião do executivo realizada na quarta-feira, 15 de Julho, afastando as dúvidas sobre a permanência da profissional no serviço. O autarca classificou o episódio como “lamentável” e sublinhou que situações desta natureza não podem voltar a repetir-se, sobretudo num território que há vários anos enfrenta dificuldades para atrair e fixar médicos de família. Nuno Mira adiantou que vão ser estudadas medidas para prevenir novos acontecimentos, embora não tenha especificado que soluções poderão ser adoptadas. O objectivo é reforçar a protecção dos profissionais que asseguram consultas nas extensões de saúde do concelho.

O caso chegou a levantar a possibilidade de a médica abandonar a Unidade de Saúde Familiar. A profissional, que há vários anos dá consultas na Chamusca, foi alvo de um comportamento agressivo por parte de um utente, num episódio que voltou a colocar em discussão a violência contra médicos e outros trabalhadores da saúde. A preocupação é agravada pelo histórico registado na localidade. Em Maio de 2018, a extensão de saúde de Vale de Cavalos encerrou depois de um médico ter sido esmurrado durante uma consulta por um homem que não aceitou a recusa de renovação de uma baixa médica. A unidade só reabriu cerca de três meses depois. Nesse mesmo ano, a extensão do Chouto esteve várias semanas sem funcionar após uma médica ter sido insultada por utentes.