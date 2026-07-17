Incêndio que deflagrou na tarde de quinta-feira em Vialonga danificou uma conduta de abastecimento de água, deixando sem serviço várias ruas da freguesia.

Fogo em zona de mato leva a cortes de água em Vialonga

O incêndio que deflagrou na tarde de quinta-feira, 16 de Julho, numa zona de mato junto à Rua da Fraternidade, em Vialonga, provocou danos numa conduta de abastecimento de água, deixando sem fornecimento algumas artérias da freguesia.

Segundo os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, foram afectadas as infra-estruturas que abastecem as ruas da Fraternidade, da Amizade e 25 de Abril, a partir da Rua da Aboboreira.

Na sequência dos estragos causados pelo fogo, o abastecimento de água encontra-se suspenso nestes arruamentos esta sexta-feira, dia 17.

Recorde-se que o incêndio mobilizou quase meia centena de operacionais e diversos meios de combate,incluindo um meio aéreo, tendo consumido uma área de mato junto a uma zona habitacional de Vialonga.