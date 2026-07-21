Câmara de Alenquer procura alternativa ao corte da Rua Arsénio da Assunção Carvalho

O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, disse estar contra o encerramento da Rua Arsénio da Assunção Carvalho, no Carregado, que dá acesso às empresas ali instaladas. Em resposta a O MIRANTE, o autarca considera que o encerramento da via “não assegura da melhor forma e em condições adequadas a circulação de veículos (alguns deles pesados) e o acesso regular às empresas e estabelecimentos daquela zona”. Por esse motivo, garante que a autarquia “está a desenvolver esforços para encontrar uma alternativa ao encerramento, estando em curso diligências junto da Infra-estruturas de Portugal para que a solução seja reavaliada”.

De acordo com a Câmara de Alenquer, a proposta de encerramento foi formalmente remetida à Infra-estruturas de Portugal, em Maio de 2024, através de um ofício assinado pelo então vereador com competências delegadas nas áreas do Trânsito e da Mobilidade, Tiago Pedro, actual vereador independente. Na altura, foi emitido parecer favorável, condicionado à submissão do projecto de execução para a reformulação da geometria do ramo da rotunda da EN1.

O projecto prevê, em termos viários, o prolongamento da Rua Maria Perpétua Aço desde a Estrada da Mendanha até à rotunda da EN1, com o encerramento da ligação da Rua Arsénio da Assunção Carvalho a essa rotunda, tendo para o efeito sido emitido o Alvará n.º 23/2025. “Até à presente data não houve alterações ao projecto inicial, que transitou do anterior mandato, embora exista essa vontade por parte da autarquia”, reitera João Nicolau.

A empreitada está dividida em duas fases: a Fase I, entre a EN1 e a linha de água; e a Fase II, entre a linha de água, incluindo a respectiva travessia, e a Estrada da Mendanha.

Recorde-se que na segunda-feira de manhã os comerciantes que têm negócios na Rua Arsénio da Assunção Carvalho dizem ter sido surpreendidos com as obras já a decorrer e não deixaram que o acesso fosse cortado.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE