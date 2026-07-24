Sociedade | 24-07-2026 13:17
Identificado condutor que arrasou ponte de Constância; já tinha destruído equipamentos em Tramagal
Condutor de um veículo pesado, que transportava cortiça, atravessou ilegalmente a Ponte da Praia e destruiu praticamente toda a iluminação da travessia sobre o Tejo. Antes de chegar a Constância, o camião já tinha provocado danos em telhas e beirados de casas no Tramagal. Motorista foi identificado.
A passagem ilegal de um camião pela Ponte da Praia, em Constância, voltou a expor as fragilidades de uma travessia onde a circulação de veículos pesados está proibida por razões estruturais. O veículo, carregado de cortiça, embateu nos candeeiros instalados ao longo da ponte e destruiu praticamente toda a luminária, deixando a travessia sem iluminação pública e obrigando os automobilistas a cuidados redobrados durante a noite. Segundo O MIRANTE apurou, antes de atravessar a ponte o mesmo pesado já tinha provocado estragos no Tramagal, concelho de Abrantes, onde partiu telhas e beirados de habitações. A Guarda Nacional Republicana confirmou que o condutor foi identificado.
Um levantamento preliminar realizado pelos técnicos da Câmara de Constância aponta para prejuízos na ordem dos três mil euros. O presidente da autarquia, Sérgio Oliveira, considera que o novo incidente demonstra que a situação chegou a um ponto insustentável. “É urgente encontrar uma solução definitiva para acabar de uma vez por todas com este problema das acessibilidades na região”, afirmou a O MIRANTE. O município decidiu, entretanto, deixar de instalar os postes destinados a limitar a altura dos veículos à entrada da ponte. De acordo com o autarca, esses equipamentos eram repetidamente destruídos por camiões que ignoravam a sinalização e tentavam atravessar a estrutura. “É uma situação que tem vindo a piorar de dia para dia”, lamenta Sérgio Oliveira.
Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.
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