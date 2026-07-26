Morreu António Lourenço dos Santos, antigo governante e autarca em Tomar

Empresário sentiu-se mal na sexta-feira e acabou por falecer no sábado, 25 de Julho, no Hospital de Abrantes, onde estava internado.

Morreu António Lourenço dos Santos, empresário, antigo governante e autarca em Tomar. Sentiu-se mal na sexta-feira e acabou por falecer no sábado, 25 de Julho, no Hospital de Abrantes, onde estava internado. Contava 70 anos. Lourenço dos Santos foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no Governo de Durão Barroso, tendo tomado de posse em Abril de 2002. Mais recentemente, foi deputado da Assembleia Municipal de Tomar pelo PSD. Era responsável por uma pousada para seniores perto da barragem do Castelo do Bode.

“O distrito de Santarém e Portugal, perdem um homem que dedicou grande parte da sua vida ao serviço público, desempenhando funções de elevada responsabilidade”, lê-se em nota de pesar divulgada pela distrital de Santarém do PSD, onde se refere que Lourenço dos Santos “continuou a servir a sua comunidade com sentido de missão, justiça, bondade e dedicação”. O PSD de Tomar também expressou as suas condolências.

António Lourenço dos Santos entrou para o Governo, em 2002, na condição de independente, como um perfeito desconhecido e saiu praticamente na mesma condição, porque, dizia numa entrevista a O MIRANTE, para se fazer política não é preciso dar nas vistas. Filiou-se mais tarde no PSD pela mão do ex-ministro Miguel Relvas, com quem não tinha relacionamento antes de entrar para o cargo. António Lourenço dos Santos nasceu em Abrantes mas foi viver para Tomar com meses, cidade onde ficou até terminar o ensino secundário. Esteve para ser o candidato do PSD à Câmara de Tomar em 2013 mas o partido impôs outro candidato, Carlos Carrão.