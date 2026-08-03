uma parceria com o Jornal Expresso
03/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-08-2026 15:54

Hospital de Santarém diz que cumpriu procedimentos após fuga de utente

Hospital de Santarém diz que cumpriu procedimentos após fuga de utente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Utente saiu da unidade ainda com vestuário hospitalar e percorreu o trajecto até ao planalto da cidade. ULS Lezíria diz que cumpriu procedimentos.

Uma mulher que estava a receber cuidados no Hospital Distrital de Santarém abandonou a unidade durante a madrugada de segunda-feira, 3 de Agosto, ainda com vestuário hospitalar. O caso volta a levantar dúvidas sobre a vigilância de doentes vulneráveis e os procedimentos de segurança da Unidade Local de Saúde da Lezíria. Em resposta enviada a O MIRANTE após a publicação da notícia, a ULS Lezíria esclarece que a situação “foi tratada de acordo com os procedimentos internos em vigor”. A administração hospitalar acrescentou que, sempre que um utente abandona a unidade de saúde antes da conclusão da observação ou do tratamento, essa circunstância é registada no processo clínico e são desencadeadas as diligências consideradas adequadas. A resposta da ULS Lezíria não esclarece, no entanto, como foi possível a mulher abandonar o hospital ainda com vestuário da instituição, se a saída foi detectada pelos profissionais nem se foi accionada alguma operação para a localizar.
Segundo apurou O MIRANTE, a utente, natural de Almeirim, saiu das instalações hospitalares durante a madrugada e percorreu o trajecto até ao planalto de Santarém. Durante a manhã foi vista sentada numa pastelaria nas proximidades do Convento de São Francisco, ainda com roupa da instituição. A mulher é mãe de seis filhos e tem um longo historial de acompanhamento no Hospital de Santarém, sendo conhecida dos serviços daquela unidade de saúde. O MIRANTE apurou ainda que a utente esteve, há alguns anos, internada na Associação Picapau, instituição do concelho de Santarém que trabalha nas áreas do tratamento da toxicodependência, do combate à pobreza e da exclusão social.
O episódio ocorre pouco mais de três meses depois de uma idosa de 83 anos, sobrevivente de um acidente vascular cerebral e com problemas cognitivos, ter saído do Serviço de Urgência do Hospital de Santarém durante a madrugada, depois de arrancar um cateter. A mulher, residente em Fazendas de Almeirim, acabou por ser localizada pelo filho, que foi alertado por outro utente.

Relacionados
Doente foge do Hospital de Santarém durante a madrugada e é encontrada num café
Doente foge do Hospital de Santarém durante a madrugada e é encontrada num café
Uma utente saiu durante a madrugada do Hospital Distrital de Santarém ainda com vestuário da instituição e foi encontrada horas depois num café no planalto da cidade. O caso volta a levantar dúvidas sobre a vigilância e segurança de doentes vulneráveis nas unidades hospitalares.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região