Passageira morre em despiste de autocarro contra Hospital de Tomar

Uma mulher de 64 anos morreu e duas ficaram feridas com gravidade, na sequência do embate de um autocarro dos Transportes Urbanos de Tomar contra o Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, ao início da tarde de 4 de Agosto, informou fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo. Apesar de "todas as manobras de reanimação realizadas pelas equipas de emergência", não foi possível "reverter a situação", disse a mesma fonte, acrescentando que a família está a receber acompanhamento psicológico.

As duas vítimas graves foram transportadas para o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Abrantes com fracturas, mas encontram-se estáveis e livres de perigo, enquanto o condutor do autocarro, que sofreu ferimentos ligeiros, está também a receber apoio psicológico, adiantou a fonte.

O acidente ocorreu às 13h38, quando um autocarro dos Transportes Urbanos de Tomar (TUT), por razões ainda desconhecidas, se despistou e embateu na fachada do edifício principal do Hospital Nossa Senhora da Graça, junto à entrada destinada aos visitantes. De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, foram mobilizados para o local os Bombeiros de Tomar, a PSP, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da ULS Médio Tejo, num total de oito viaturas e 17 operacionais.

Contactado pela Lusa, Tiago Carrão, presidente da Câmara de Tomar, afirmou que o veículo envolvido no acidente "pertence à frota do município, mas encontra-se actualmente concessionado", adiantando que as causas do despiste "ainda estão por apurar".

Relativamente ao edifício hospitalar, a ULS Médio Tejo indicou que os danos identificados "são limitados", incidindo numa vedação metálica e numa zona da fachada, tendo sido delimitado um perímetro de segurança junto da área afectada. A UlS indica ter activado o Plano de Contingência para resposta a situações com múltiplas vítimas.

A ULS apelou ainda à população para que não se desloque ao Hospital de Tomar por curiosidade e para que, em situações de doença não emergente, contacte previamente a Linha SNS 24, através do número 808 24 24 24, para avaliação de sintomas e encaminhamento para a unidade de saúde adequada.