Maria de Fátima Costa regressava ao trabalho no dia em que morreu no despiste do autocarro em Tomar

Vítima mortal do acidente junto ao Hospital de Tomar morreu aos 64 anos no dia em que retomava o trabalho nos serviços de limpeza naquela unidade de saúde após baixa médica. Recordada como uma mulher simpática, amiga e sem maldade, Maria de Fátima Costa deixa seis filhos.

Maria de Fátima Rato Henriques da Costa é a vítima mortal do despiste de um autocarro dos Transportes Urbanos de Tomar (TUT), ocorrido na tarde de terça-feira, 4 de Agosto, junto à entrada principal do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. No dia do trágico acidente, retomava o trabalho nos serviços de limpeza do Hospital de Tomar, depois de ter estado de baixa por motivos de saúde.

A mulher, de 64 anos, residia no Bairro 1.º de Maio, em Tomar, e era viúva de Dalberto Freitas Trindade da Costa, conhecido na cidade por “Campanera” e muito estimado pela comunidade nabantina. Deixa seis filhos. Quem conhecia Maria de Fátima recorda-a como uma pessoa amiga, simpática e sempre disponível para os outros. Uma mulher simples, bem-disposta e “sem maldade”, como é descrita por pessoas próximas, no anúncio da sua morte pela agência funerária, onde é referido que o corpo aguarda a realização da autópsia, só sendo posteriormente marcadas as cerimónias fúnebres.

O acidente, recorde-se, ocorreu pelas 13h38, quando o autocarro dos TUT se despistou, por razões que continuam por apurar, e embateu numa vedação metálica e numa zona da fachada do edifício principal do hospital. Apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipas de emergência, não foi possível salvar Maria de Fátima Costa. No local estiveram 17 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros de Tomar, PSP, Suporte Imediato de Vida e Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

As outras duas mulheres que sofreram ferimentos graves permanecem internadas no Hospital de Abrantes, mas encontram-se estáveis e fora de perigo de vida, segundo informação divulgada pelo Município de Tomar. A família da vítima mortal e o condutor do autocarro estão a receber acompanhamento psicológico.

O município, através de um comunicado, manifestou “profundo pesar” pela morte de Maria de Fátima Costa e apresentou condolências à família e aos seus entes queridos. Os danos no Hospital de Tomar estão circunscritos a uma vedação metálica e a uma zona da fachada, tendo sido delimitado um perímetro de segurança junto à área atingida.