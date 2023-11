O fado e a rádio são duas paixões de Joaquim Calçadas

Sou natural de uma freguesia do Alto Alentejo, Seda, no município de Alter do Chão. Foi lá que nasci e estudei até à terceira classe. Depois vim para Lisboa ter com os meus pais, que já cá estavam. O meu pai trabalhava nos hospitais civis de Lisboa e a minha mãe nas oficinas gerais de fardamento. Com 14 anos comecei a trabalhar no casão militar e fui o último paquete a entrar ao serviço no dia 28 de Março de 1974. Passado um mês deu-se o 25 de Abril e a melhor memória que tenho foi pensar que se havia revolução não se trabalhava. E fui para o Largo do Carmo.

Tenho memórias do que era a Lisboa antiga. Na altura as vivências eram outras. Brincávamos na rua e íamos para Alfama. Aos 15 anos tive o meu primeiro contacto com o fado, mas nunca cantei. Havia uma casa de fado, O Pinoca, e eu e a malta distribuíamos os flyers do estabelecimento à porta do Campo Pequeno. Naquela altura quem ia aos fados eram os mesmos que iam às corridas de touros. Quando o porteiro do Pinoca faltou meteram-me uma cinta vermelha à cintura e um colete e fiz de porteiro.

Comecei a trabalhar na área dos funerais quando ainda estava no casão militar. Ganhava-se pouco e um tio da minha ex-mulher levou-me para fazer o serviço de ir buscar os corpos aos hospitais.

O meu primeiro contacto com a morte foi difícil. Havia muitos falecimentos em casa e as pessoas só queriam que os cadáveres saíssem nas urnas. Éramos quatro homens a descer escadas com as urnas às costas porque mesmo que houvesse elevadores as pessoas não queriam.

Este ramo está completamente diferente do que era há 40 anos. A morte era tratada de forma diferente. Agora não temos contacto com os cadáveres mas na altura os corpos estavam em macas e nós circulávamos à vontade na morgue. Como sabiam que eu tinha sempre o isqueiro do lado direito do casaco e o tabaco do esquerdo meteram-me a mão de um morto no bolso e pediram-me lume. Também me marcou a primeira vez que vesti um corpo mas vamo-nos habituando, tal como nas outras profissões.

O fado parece que andou sempre atrás de mim. Sub-aluguei uma funerária na Rua de São Lázaro, em Lisboa, e mesmo em frente abriu o restaurante “Os Ferreiras” que foi uma das melhores escolas de fado da capital, por onde passaram todos os grandes fadistas como Ricardo Ribeiro, Ana Moura, Sara Correia e Fernando Maurício.

Naquela altura era bimbo e foleiro ir aos fados. Hoje é moda. Paralelamente aos espectáculos de fado trabalhei sempre em funerárias. A rádio entrou na minha vida quando surgiram as rádios piratas. Estive uma década na Popular FM, com música portuguesa, e mais tarde passei pela RDS. Agora tenho às quartas-feiras o programa “Fado Vadio”, em directo, na Rádio Amália, e continuo com os espectáculos de música.

Fui muitos anos bombeiro na Póvoa de Santa Iria, ainda no antigo quartel. Em 1988 trouxe os Seis Latinos a tocar no pavilhão da Abelheira, que já não existe. Na altura tinha uma funerária, que acabei por vender, e posteriormente abri uma funerária em Camarate. Abri depois a funerária CC na Póvoa de Santa Iria e fui buscar a malta toda antiga, que trabalha comigo há 20 e 30 anos. Fiz o funeral do rei do fado, Fernando Maurício, há 20 anos, onde se cantou.

Há muita gente que não sabe o significado da palavra amigo. Um amigo tem de provar que o é, tal como provo aos meus amigos que o sou. Tenho pessoas comigo para a vida, tanto do fado como do ramo funerário. A falsidade tira-me o sono. Se tenho alguém em quem confio que me faz alguma coisa, que não espero, vou para a cama e penso nisso. Temos de ser francos e directos. Quando não gostamos temos de dizer e é isso que faço.

Tenho três filhas e uma neta e estou à espera de outra neta. Conto abrandar o ritmo e olhar um bocadinho mais para mim, mas não vou parar. Seda é o meu paraíso. São as gentes de que gosto e nunca perdi contacto. Sempre que posso vou até à minha terra.