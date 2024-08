A maioria dos jovens que vai estudar para fora já não regressa à Chamusca

O meu primeiro trabalho foi como carteiro. Andava a distribuir correspondência pelas freguesias da Chamusca com 18 anos. Trabalhei na Pavril, uma fábrica de mosaicos que existiu na Chamusca, e em 1991 fui trabalhar para a Casa Agrícola do Dr. João Duque. Após o seu falecimento fundou-se a Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, onde sou escriturário e faço visitas guiadas. As pessoas podem visitar a Fundação às terças-feiras de manhã, mas desde que agendem pode ser em qualquer altura. Falo um pouco do Dr. João Duque, mas essencialmente do Dr. Rafael Duque que foi uma figura importante do Estado Novo, ministro da Agricultura e da Economia e a certa altura acumulou as duas pastas.

Passei a minha infância toda na Chamusca na casa dos meus avós e dos meus pais. Estudei na Chamusca da 1ª classe ao 9º ano e depois fui estudar para Santarém, para a Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, no Curso Profissional de Técnico de Secretariado. A minha mãe era auxiliar de acção médica no antigo hospital da Chamusca e trabalhava em casa do farmacêutico Joaquim Cabeça. O meu pai era pintor. Fui criado pelos meus avós paternos, que tomavam conta da Igreja de Nossa Senhora das Dores, e pela minha tia Celeste que mais tarde cuidou do meu filho João. Os meus avós viviam numa casa paralela à igreja e foi no Largo da Senhora das Dores e no Beco da Senhora das Dores que passei a minha infância. Havia amizade entre todos e talvez tenha influenciado a minha vida, porque gosto de me dar bem com toda a gente e tenho amigos em todo o lado.

O meu lema de vida é ajudar o próximo desinteressadamente e manter a minha simplicidade e autenticidade. Sou uma pessoa honesta, responsável, gosto de levar as coisas até ao fim e tenho sucesso. Defeitos só os outros podem dizer. As 4L são uma grande paixão que tenho há alguns anos. Percorremos o país todo e talvez por isso as pessoas vão tendo algum conhecimento e juntam-se a nós. Sempre estive ligado à columbofilia na Chamusca, que possivelmente está para acabar por falta de praticantes. Fiz parte da Rádio Bonfim passados um ou dois anos do seu início e faço parte do conselho fiscal dos Bombeiros da Chamusca. Conheci a Maria João através da Rádio Bonfim, ela ligava para os passatempos. A Maria João é professora do 1º ciclo, tem 55 anos e é da zona de Tremês. Encontrámo-nos quando fui estudar para Santarém, começámos a namorar, casámos e temos um filho.

A política surgiu a convite de um grande chamusquense. Victor Hugo Dias Marques foi eleito pelo PS e eu estava como independente. Entretanto saí da política e agora o Rui Martinho convidou-me para fazer parte da equipa dele e eu acedi, mas como independente. Criámos, com o Manuel José Moedas, a Feira de Velharias, o Encontro de Bicicletas, de Motorizadas, a Segunda-Feira de Sestas na Chamusca. Não sei se me vou candidatar a presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, depende de uma equipa que venha a surgir, ou posso vir a colaborar com alguém que se candidate.

Os meus objectivos são continuar a ajudar a população e tornar a Chamusca um bocado mais dinâmica. Os jovens quando acabam o curso nenhum fica na Chamusca. Devia haver mais incentivos a postos de trabalho para pessoas licenciadas. Penso que na Chamusca existe pouco desemprego, mas é emprego em fábricas. O meu filho, de 33 anos, é licenciado em Economia e ficou por Évora, por exemplo. Costuma-se dizer que um jovem quando vai estudar para fora, se a vida correr bem, já não regressa à Chamusca.