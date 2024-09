O presidente da Junta de Almoster que foi para a política para resolver os problemas da população

Nasci há 44 anos em Santarém. Os meus bisavôs são do Coxerro, os meus avós de Albergaria e os meus pais compraram casa no Forte da Casa. Sempre tivemos uma ligação muito próxima e presente com Albergaria. Fui presidente da associação de Albergaria, realizei as festas e o primeiro festival de rock. Todos os fins-de semana vínhamos tratar da vinha, durante a semana regar e curar, e era onde passava as férias de Verão. Com 13 anos comecei na apanha do tomate nas Caneiras e saía de Albergaria, tanto que tenho também aqui uma empresa que fundei em 2005, a PuraTubos. A PuraInstalação foi a empresa-mãe que fundei com 20 anos. Comprei um jogo de ferramenta e uma carrinha e pus-me a fazer instalações de gás quando foi a berra do gás natural. Tendo as minhas origens nesta zona fui solicitado para fazer instalações de gás e comecei a ver o potencial de vender gás, foi quando criei a PuraTubos que tem 11 funcionários da nossa freguesia. Há cerca de 10 anos começámos a abrir vala e fazer instalações de gás também na via pública. Rapidamente começámos a fazer saneamento, construção de depósitos e hoje estamos a remodelar quatro prédios para a Câmara do Sardoal e a ampliar o lar de Cardigos. Temos quatro empresas no grupo, a PuraInstalação, PuraTubos, EcoJunção e NuvemPrática.

Estudei no Forte da Casa, no 10º ano fui para a Escola Gago Coutinho, em Alverca, onde havia um curso profissional de electricidade. A tropa interrompeu o meu ciclo escolar, não cheguei a acabar o 12º ano. Trabalhava todas as férias desde os 13 anos, desde a apanha do tomate à pêra, com mais idade nas fábricas no Forte da Casa e na Póvoa, dos bidons e das cervejas de Vialonga. Quando saí da tropa disse: “vou ter férias”, e tive pela primeira vez aos 18 anos. Vivia em casa dos meus pais e o dinheiro que ganhava era para investir. Quando conseguia ter um ajudante que via que podia ser chefe de equipa comprava mais uma carrinha e um jogo de ferramentas e punha-o a chefe mais dois ajudantes. Entretanto comprei uma garagem no Forte da Casa para ser a minha sede para receber o material. É importante irmos à obra para percebermos o que está a acontecer e se os prazos estão a ser cumpridos. Conheço todos os meus homens de A a Z, é muito importante a relação e saber com quem podemos contar. Temos que delegar, mas também temos de saber se a nossa delegação ou ideia de empresa está a ser concretizada.

Tenho o dever de me recandidatar, porque se sair tenho medo de que as coisas andem para trás. O que me puxou para a política foi o convite, estava longe de imaginar. A minha parte de associativismo sempre foi para o bem da terra e para o seu desenvolvimento. Fui convidado em Setembro de 2020 para agarrar este projecto e agarrei-o porque acho que consigo dar uma melhoria com a minha equipa, o Luís Ramos e a Filomena Lopes. Ainda não conseguimos desenvolver a terra ao nível que queríamos, porque estava muito atrasada e há muito trabalho a fazer. Estivemos um ano ou dois a arrumar a casa. Reunimos regularmente para definir estratégias porque o dinheiro é pouco e estamos muito dependentes da câmara municipal. As prioridades são o cemitério de Almoster, que tem de ser remodelado, a casa mortuária, que passa para outro lado para fazermos a nossa sala de assembleia, a abertura do centro de saúde e do Espaço Cidadão. O edifício da junta tem de ser o edifício geral de serviços, desde o Espaço Cidadão, CTT, centro de saúde e atendimento ao público da junta de freguesia. Queremos fazer umas casas de banho públicas no largo porque temos o nosso mosteiro com visitantes permanentes. Também estamos a trabalhar para abrir um jardim-de-infância de raiz. Vão fazer um complexo logístico na saída da autoestrada do Cartaxo, já na minha freguesia, e vou ter mais habitantes.

A Sandra é minha esposa e mãe dos meus filhos. A 14 de Fevereiro de 2000 começámos a namorar, casámos em 2006 e temos três filhos, o Pedro Maria, Afonso Maria e João Maria. Não estou aqui para ganhar eleições pelo beijinho, interessa-me resolver os problemas em tempo útil. Tento ir a um evento por ano a cada terra, aos maiores. Tenho três filhos, tenho de os educar, ouvir, estar com eles. Não vou a um jantar com amigos nem à bola. Se tiver tempo num sábado à tarde é para a família. Sempre que tenho tempo disponível o meu hobbie é ser presidente da junta e principalmente ser pai e estar com os meus filhos.