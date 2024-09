“Gosto do contacto com os clientes e de trabalhar em equipa”

Andreia Mendes, 34 anos, aceitou o voto de confiança da JOM e foi gerir a loja de Alverca do Ribatejo. Natural do Pinhal Novo, onde ainda reside, dedica grande parte do tempo a coordenar a equipa na loja e a fidelizar novos clientes. Gosta do contacto com as pessoas e de coordenar equipas, sempre com organização, simpatia e profissionalismo. Dá valor a quem veste a camisola, porque é importante remarem todos no mesmo sentido.

Passei a infância no Pinhal Novo, concelho de Palmela, onde estudei. É lá que continuo a morar, numa zona mais rural. Lembro-me de ir a pé para a escola primária e brincar na rua. Não tem a ver com os tempos actuais, estávamos mais à vontade com os amigos.

Nunca tive ideia do que queria e onde iria parar. Terminei o 12º ano e entrei na faculdade em Engenharia Informática mas não acabei o curso. Aos 18 anos comecei a trabalhar em part-time no Verão, em lojas de roupa. Ao mesmo tempo que estudava continuei em lojas a fazer atendimento ao público. Em 2015 comecei a trabalhar na JOM de Corroios, fui abrir a loja, até que me desafiaram para vir agarrar o barco para Alverca, onde estou na JOM desde o dia 4 de Abril.

O que gosto é do contacto com as pessoas, mas há dias desafiantes. Trabalhei um ano no escritório e não me adaptei, estava quase sempre sozinha e sem contacto com ninguém. Gosto de trabalhar em equipa e com os colaboradores. Aprendemos a adaptar-nos a eles e eles a nós. É mais difícil lidar com os clientes de Alverca, porque são mais exigentes. Primeiro visitam a loja para ver e saber preços e só depois compram, são mais ponderados. O meu maior desafio é fechar vendas.

Descanso nas folgas semanais mas não desligo a 100% do trabalho. Nas férias não acedo ao e-mail, mas se for preciso atendo telefonemas. Alguma dúvida que os funcionários têm estou sempre disponível. Nos tempos livres vou ao cinema, vejo séries, leio livros e passeio com a minha mãe e irmã, três anos mais nova.

Aprendi que não vale a pena fazer grandes planos, deixo a vida correr. Mas sou exigente comigo mesma. Quando as coisas não correm como e quando quero é um pouco frustrante. A exigência pode ser boa ou má, mas sou muito organizada. Valorizo o profissionalismo, o vestir a camisola e a disponibilidade, remarmos todos para o mesmo lado.

O meu objectivo para já é estabilizar este projecto em Alverca e levar a loja pelo bom caminho. Os colaboradores são muito afáveis e temos uma loja bonita e organizada. Queremos fidelizar as pessoas. Concordo com o fecho de grandes superfícies e centros comerciais aos domingos. Para mim não faz diferença porque gosto de ter folgas rotativas, mas para outras pessoas faz diferença.

Quero fazer uma viagem a Paris com o meu grupo de amigas. Normalmente fazemos uma viagem por ano mas este ano não vou. Tenho poucas amizades mas boas. O divórcio dos meus pais foi complicado, apesar de ser já adulta. Aconteceu na altura do Covid e foram duas coisas muito juntas. Às vezes em situações marcantes ou importantes fico ansiosa mas consigo controlar-me, no geral sou uma pessoa tranquila.