“Um comandante dos bombeiros hoje é um secretário administrativo”

Nasci na maternidade de Torres Vedras em 1976, mas vivi sempre na Merceana. Desde 2013, quando casei, que vivo aqui perto em Casais Brancos. A minha infância foi espectacular. Os rapazes da minha geração juntavam-se na rua, brincávamos e tínhamos aventuras. Estudei na Merceana até ao 9º ano e fiz o ensino secundário em Alenquer. Fiz um interregno nos estudos e retomei em 2006. Licenciei-me em Protecção Civil no ISLA, em Lisboa, e fiz o mestrado em Protecção Civil na Universidade Europeia de Madrid. Ainda iniciei o doutoramento mas coincidiu com o convite para comandar os Bombeiros da Merceana e não consegui dar seguimento. Quando conseguir vou retomar.

Aqui na Merceana quando havia uma ocorrência, normalmente incêndios rurais, a sirene tocava e as pessoas da aldeia saíam à rua para ver o que se passava. Na altura tínhamos um veículo de combate a incêndios e lembro-me de ser miúdo e os pára-choques davam-me pela testa, fiquei com essa imagem guardada na memória. Eu morava na rua da igreja e brincava com os meus amigos no largo, na Praça Luís de Camões, perto do quartel de bombeiros. Sempre quis ser bombeiro, mas em miúdo convidaram-me para integrar a fanfarra e não aceitei porque não gostava.

Com 15 anos fui desafiado por um bombeiro para ingressar nos bombeiros. Bateu-me à porta de casa e fomos falar com o comandante. A minha mãe ao início não gostou muito da ideia, mas facilitou o facto do meu pai ter entrado para a corporação da Merceana um ano antes. Chegámos a estar os dois nos bombeiros e a minha mãe acostumou-se.

Tento conciliar a vida familiar e profissional. Por vezes não é fácil, porque as ocorrências não têm dia e hora para acontecer. Mas tenho um segundo comandante e um adjunto de comando e conseguimos articular entre nós a gestão do serviço. A minha família já me cobrou as ausências, quando saio à noite e quando estou de serviço, mas faz parte. A minha filha mais velha tem 11 anos e a mais nova quase 7.

Um dos momentos que mais me marcou, até à data, foi o falecimento de um colega ainda novo, o Pedro, que teve uma morte súbita. Para os bombeiros foi um choque, abalou-nos a todos. Com o passar do tempo fomos superando. Os bombeiros são como uma família, criamos laços e amizades. Quando os mais velhos partem deixam-nos as memórias e saudades. Algumas ocorrências são difíceis de digerir, quando envolvem mortes violentas. Estamos numa zona pequena, com pouca população e conhecemo-nos todos.

Enquanto comandante tento ser razoável, com bom senso. Gosto de me colocar na posição do outro e penso sempre nas consequências das minhas tomadas de decisão. Tento ser ponderado. Gosto de paz e mantenho a calma e a tranquilidade. Não gosto que as pessoas andem stressadas e revoltadas. Nas ocorrências temos uma hierarquia a cumprir e temos de ter outra postura, mas no dia a dia tento manter o ambiente calmo.

Não me sinto valorizado nem reconhecido pelas instituições, principalmente pelo Governo. Os bombeiros estão a ser relegados para segundo plano. É exigido, a curto prazo, que haja uma alteração porque os profissionais exigem-nos todos os dias melhores equipamentos, melhores vencimentos, e melhores condições que as associações humanitárias não têm capacidade para dar resposta. Tem de haver uma reestruturação a nível nacional dos bombeiros e tem de partir sempre do Estado. Não podem ser as associações a fazê-lo de própria iniciativa.

Nesse aspecto acho que não estão a valorizar os bombeiros, que são quem responde a 90% das ocorrências a nível nacional, de todo o tipo. Não há outras instituições que cheguem aos nossos calcanhares, mas depois vemos outras carreiras nas forças de segurança e ICNF, por exemplo, a serem valorizadas e a ter carreiras dignas e os bombeiros não saem da cepa torta. Os próprios bombeiros não usam a força que têm, não somos unidos e todos a caminhar no mesmo objectivo. Se isso acontecesse, acredito que tínhamos maior força reivindicativa. A Liga de Bombeiros Portugueses até tem reivindicado e tentado levar assuntos a resolução, mas falta-lhe retaguarda. Não podemos fazer greve, por exemplo, e isso retira-nos poder reivindicativo.

Quando um jovem chega aqui ao quartel e diz que quer ser bombeiro, tento expor ao máximo a realidade para onde vem. Não pinto um cenário cor de rosa nem muito negro, senão assustam-se e nem chegam a entrar. Faço questão de explicar que os bombeiros são diferentes de outras instituições. Damos muita formação, uma conduta de vida com valores que fomentamos, postura, comportamento em grupo e cidadania. Costumo dizer que aqui não damos quase nada, excepto formação e valores. Depois eles desenvolvem o gosto pelos bombeiros.

O meu hobbie, que adoro, é andar de bicicleta BTT. Aos domingos de manhã junto um grupo de amigos e andamos nos montes a explorar. Estou numa fase da vida em que não me revejo noutras funções. Nunca pretendi sequer chegar a comandante, mas as coisas proporcionaram-se naturalmente. Prefiro viver sem criar grandes ilusões futuras e as coisas irem acontecendo. Não sou hipócrita para dizer que se me surgisse determinada oportunidade de trabalho diria que não, mas andar a pensar todos os dias nisso não o faço.

Um comandante de uma corporação de bombeiros hoje em dia é um secretário administrativo. Alguém criou o computador para que facilitasse a vida, mas complicou muito mais. A nível administrativo ocupa-nos muito tempo, temos muito que fazer e passo menos tempo no terreno. Aqui na Merceana temos qualidade de vida. É uma zona rural e bonita, boa para quem quer descansar, ter contacto com a natureza e fazer desporto.