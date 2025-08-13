Madalena Santos: a Promartur é a grande herança do nosso pai

De Marinhais guardo sobretudo memórias de infância com os amigos na escola. Fiz aqui o primeiro ano, pois a minha mãe era professora primária na vila. Entretanto foi dar aulas para o Granho e eu acompanhei-a. Foi onde concluí o primeiro ciclo. Voltei para a escola de Marinhais até ao 9º ano e depois fui estudar para Benavente na área de Economia. Optei por Turismo na universidade, onde estudei no INP – Instituto Superior das Novas Profissões, dei aulas de Turismo na Escola Profissional de Coruche e durante o tempo da Covid tirei uma pós-graduação em Informação Turística e Guia Intérprete da Cultura Portuguesa, no ISCE.

A Promartur era do meu pai e, após o seu falecimento, eu e os meus irmãos assumimos a empresa. Sou a mais velha, tenho 42 anos; o meu irmão Diogo tem 31 e trabalha na parte dos passeios de barco no rio Tejo; e a minha irmã Daniela tem 40, é assistente social e trabalha na Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos. O meu objectivo sempre foi desenvolver a nossa empresa. O meu pai tinha formação na área de Animação Turística e foi ele que iniciou o negócio com a minha mãe. Fiz um estágio na Direcção-Geral de Turismo, hoje Turismo de Portugal, na área de Informação, e resolvi vir trabalhar para a empresa.

O objetivo era levar as viagens às pessoas. A Promartur tem 30 anos e, nessa altura, não se falava de turismo como se fala hoje. Acho que para a época foi corajoso começar uma empresa num meio mais rural. O meu pai tinha trabalhado no parque de campismo do Escaroupim, na Pousada da Juventude de Portimão, e, mais tarde, iniciou o seu percurso na área da banca no Crédito Agrícola. Passados uns anos iniciou esta actividade em paralelo, num escritório em casa. O negócio foi crescendo e em Fevereiro vai fazer 30 anos que a empresa abriu um espaço próprio.

Com o evoluir da empresa as viagens foram-se desenvolvendo. Já tivemos grupos na Itália, Argentina, Brasil, Índia, Moçambique, México, Marrocos, Cabo Verde, assim como cruzeiros pelos Fiordes da Noruega, Emirados Árabes, Ilhas Gregas, ou circuitos como Itália, Turquia, Escócia, Cuba, entre muitos outros países. Os passeios de barco surgiram em 2005 num simples passeio de família, num domingo à tarde, em que o meu pai disse que era giro trazermos pessoas para cá, já que levávamos tanta gente para fora. Demos-lhe o nome de Rotas do Escaroupim e da Cultura Avieira para valorizarmos a cultura avieira no nosso concelho.

São passeios circulares. Saímos do Escaroupim, passamos por Valada, pela Palhota e depois pelas ilhas dos Cavalos, dos Amores e das Garças. Ao longo deste percurso vamos falando dos avieiros, do rio, o que podemos encontrar. Temos dois tipos de passeios: um de uma hora, e outro de duas horas que tendencialmente gostamos de fazer ao pôr-do-sol. Navegamos mais em direcção à Praia Doce, fazemos uma prova de vinhos regionais e depois regressamos ao Escaroupim ou Valada do Ribatejo.

As vantagens de reservar numa agência são o apoio especializado e sobretudo a confiança. Temos três empresas: a Promartur, que é uma agência de viagens IATA e tem o selo Checked by Deco; a Tornare, empresa de aluguer de autocarros com frota própria; e a Protejo, que é a responsável pelos cruzeiros no rio Tejo, nas Rotas do Escaroupim e da Cultura Avieira. O cliente saber que tem um apoio que serve para quando tudo corre bem, mas sobretudo quando alguma coisa não corre tão bem. Tratamos de todos os detalhes da viagem: voos, transfers, alojamento, excursões e actividades nos destinos, assim como de um conjunto de documentos necessários para viajar. O cliente não tem de se preocupar.

Existem muitas opções ao longo de todo o ano. Trabalhamos com um público diversificado, desde pacotes de lua-de-mel ou viagens em família seja em Portugal Continental, Madeira e Açores, assim como para a República Dominicana, Dubai, Maldivas, Cabo Verde, Maiorca ou Menorca, entre muitos outros destinos. Também temos muitos casais e famílias que gostam de cruzeiros, desde Caraíbas, à Ásia ou Europa. Nas nossas viagens em grupo, desenvolvemos itinerários temáticos, culturais, valorizando a gastronomia regional. Também temos programas para espectáculos em Lisboa e, nestes casos, temos algumas pessoas sozinhas que preferem viajar com o conforto do autocarro. Vamos buscar e levar próximo de casa e acabam por ter um convívio que também é positivo. Temos também um departamento de Incoming, que recebe turistas estrangeiros para conhecer o nosso país, em que representamos agências estrangeiras em Portugal. Temos um forte mercado brasileiro, América Central, Polónia, Hungria, República Checa, alguns de Itália.

Tenho dois rapazes, um com 11 e outro com 9 anos. Enquanto mãe, estou também ligada à Associação de Pais e se puder contribuir para uma escola melhor cá estarei. Sou uma pessoa calma, gosto muito do meu trabalho, sou simpática, gosto de dar o melhor de mim às pessoas que trabalham connosco, aos nossos clientes e à família. Nem sempre é fácil trabalhar em família. Temos de saber entender o espaço e o ritmo de cada um. A nível do turismo local, há sempre coisas que podemos melhorar. Às vezes é importante renovarmos as propostas que já existem. Penso que seria positivo promover uma visita pelo centro histórico de Salvaterra como há noutros municípios, potencializar a Casa Tradicional e o Museu da Glória, e, quem sabe, desenvolver um museu ligado à RARET, na Glória do Ribatejo.