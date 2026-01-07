“Abrantes está num ciclo positivo de actividade económica”

Sou natural do Tramagal. O meu pai trabalhou durante muitos anos numa metalúrgica em Tramagal, mas vivi quase toda a infância em Mouriscas. Estudei até ao 12º ano no liceu de Abrantes. A contabilidade apareceu de surpresa na minha vida; para quem entrou numa universidade privada em área de saúde e enfermagem e depois acabou por não aceitar e entrar em Gestão de Empresas no ISLA, em Santarém. Reconheço que é uma volta de 180 graus. Podia ter sido diferente, mas não estou arrependido.

Tive uma infância que já não existe hoje em dia. Desde jogar à bola, andar de bicicleta, ir para o rio Tejo tomar banho, fazíamos muita coisa. A minha infância não teve nada de negativo, antes pelo contrário. Ainda tive outra ocupação que me acompanhou dos 15 aos 21 anos, um trabalho numa cerâmica em Mouriscas. A mão de obra era a malta nova que queria ir para lá ganhar uns trocados. Os verões eram passados lá com os amigos. Fazíamos tijolos, mas não olhávamos para aquilo como trabalho, era uma ocupação que nos permitia ter alguma capacidade financeira. Ainda estive no Grupo Etnográfico Os Esparteiros de Mouriscas, que me permitiu conhecer muitos locais em Portugal.

A constituição da Pedro Fernandes Contabilidade e Consultoria Lda. aconteceu a 1 de Junho de 2015. Resultou da minha saída da empresa onde estava. Trabalhei durante alguns anos numa empresa também de Abrantes, acabei por sair por razões específicas, e foi nessa altura que fiz a constituição desta empresa. A Pedro Fernandes Contabilidade e Consultoria Lda. está ligada essencialmente à contabilidade, projectos de investimento numa forma residual, fiscalidade e assessoria fiscal. O foco da empresa é essencialmente as microempresas. A ligação a essas empresas é muito próxima. Temos como clientes empresas, empresários e particulares à procura de ajuda com o IRS. A empresa tem cinco funcionários, que se têm mantido ao longo dos anos. O aspecto social dos trabalhadores é uma grande preocupação que tenho.

A empresa estar em Abrantes ajudou, ajuda e vai continuar a ajudar na criação e crescimento da mesma. Como estamos muito ligados às microempresas, existe uma ligação com os empresários que vai além da dimensão profissional. A maior percentagem de clientes que temos é sem dúvida do concelho de Abrantes, mas ao longo dos anos temos vindo a alargar.

A implementação e crescimento da empresa foi dos maiores desafios dos primeiros anos de actividade. O maior desafio que temos numa empresa destas, embora possa ser minimizado pelos trabalhadores, é fazer o percurso sozinho porque o grau de exigência ao nível da contabilidade e fiscalidade é grande. Estar sozinho pode criar dificuldade em determinadas situações em que tenha que agir ou reagir conforme os problemas que aparecem. No meu caso, tem uma particularidade muito boa que é dar-me bem com todos os meus colegas. Há uma interacção muito boa que nos permite criar mais resistência. Na minha perspectiva, trabalhar em equipa é bom para todos.

Em termos de actividade económica, acho que a região de Abrantes está num ciclo positivo. Vejo por mim e pelos clientes que temos. Em termos financeiros, não me parece que esteja tão bem assim. Percebe-se que existe algum aperto financeiro, é um misto, vivemos um ciclo económico bom, mas o financeiro associado ao económico aperta um bocado com as empresas. As micro e pequenas empresas ressentem-se um pouco por causa dos encargos e das despesas que têm.

Para o futuro da empresa queremos manter a sustentabilidade do negócio e continuar a crescer, continuando sempre com a preocupação social dos trabalhadores. O ponto mais importante para 2026 é a mudança de instalações. O crescimento da empresa levou-nos a fazer o investimento e a mudarmos de espaço. É uma mudança para instalações maiores. As instalações onde ainda estamos vêm desde o nascimento da empresa e sentimos que já eram pequenas para os trabalhadores que temos. Procuramos reorganizar o espaço físico e, por consequência, os recursos humanos.

Defino-me como uma pessoa pacífica, que não gosta de conflitos. Sou muito dedicado ao trabalho, a minha vida é muito passada no trabalho. Gosto de praticar squash, mas não tenho tido tempo para o fazer devido ao trabalho. Uma coisa de que não abdico e para que arranjo sempre tempo é ir ao cinema. Também gosto de passear. Tenho dois irmãos e um filho.