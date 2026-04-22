“O que me realiza é saber que sou melhor hoje do que era ontem”

Cresci no Vale de Santarém, onde construí as bases daquilo que sou hoje, mantendo os valores que me acompanham até hoje, como a seriedade, a transparência e o carácter. Aos 38 anos, sou sócia-gerente da empresa imobiliária Century 21 Castle, no Entroncamento, mas o meu percurso começou muito antes, ligado à área da gestão. Sempre gostei muito de números e de analisar empresas através deles, apesar de que quando entrei no mercado de trabalho percebi rapidamente que as empresas não são apenas números, são pessoas, processos, decisões e realidades muito diferentes.

Desde cedo soube que queria seguir Gestão. Quando ainda estava a tirar o curso, aos 19 anos, fui convidada para trabalhar numa empresa de consultoria financeira. Aceitei o desafio e acabei por fazer a licenciatura em horário pós-laboral, tendo tido oportunidade de trabalhar em Lisboa, o que foi uma experiência muito importante para o meu crescimento, apesar de continuar sempre a viver no Vale de Santarém e ir e vir todos os dias. Venho de uma família que não tem ligação a estas áreas. A minha mãe trabalha com crianças com deficiência e o meu pai é maquinista da CP, mas foi com eles que aprendi os valores que levo comigo todos os dias.

Tive uma infância simples, a brincar na rua, com regras, com liberdade e com uma forte base familiar. Isso também moldou a pessoa que sou hoje. Um dos momentos mais decisivos da minha carreira foi quando me especializei em gestão operacional e percebi que ninguém pode gerir uma empresa sem saber como é que funciona o processo, de A a Z. Para mim, esse foi o verdadeiro ponto de viragem, o de começar a olhar para os negócios de forma completa, transversal. A área imobiliária também foi um ponto de destaque no meu percurso, mas surgiu mais tarde, de forma natural, acompanhando a minha evolução.

Em 2019 fui convidada por parceiros para integrar um projecto que hoje é o Century 21 Castle. No início entrei apenas como coordenadora, tendo ao longo dos anos assumido cada vez mais responsabilidades até chegar a sócia, em Outubro de 2025. Foi algo que aconteceu de forma muito gradual, construído com tempo, trabalho e consistência. Como profissional, diria que o que mais me caracteriza é a vontade de fazer acontecer e a capacidade de me reinventar todos os dias. Há coisas que controlamos e outras que não. E são essas que nos obrigam a crescer. Por isso valorizo acima de tudo o carácter, a transparência e a seriedade a nível profissional.

Ao longo dos anos também senti a evolução do papel da mulher no mundo empresarial. Houve momentos em que senti alguma desvalorização profissional por ser mulher, mas hoje vejo uma mudança muito positiva. Tenho orgulho em trabalhar com uma equipa onde há muitas mulheres, todas com grande capacidade e espírito empreendedor.

Vejo o mercado imobiliário da região com muito potencial. Apesar de haver também muita procura e pouca oferta, o que faz subir os preços, também temos vantagens muito claras, como a qualidade de vida e os valores mais acessíveis em comparação com Lisboa ou Porto. O teletrabalho veio também mudar muita coisa, permitindo que mais pessoas escolham viver fora dos grandes centros. Ainda assim, há desafios, sobretudo para os jovens, e acredito que a literacia financeira é uma ferramenta essencial para ajudar a enfrentar essa realidade, além dos apoios e da acção do Estado nesta matéria.

Conciliar a exigência profissional com a vida pessoal é algo que considero fundamental. Sou mãe de duas filhas e faço questão de ter tempo para elas e para mim. Gosto de ler, de ter momentos de silêncio e de fazer exercício físico. Acredito que, para liderar bem, temos de estar bem connosco próprios, tendo aprendido a delegar e a confiar na minha equipa, porque só assim conseguimos criar uma estrutura sólida e equilibrada. Não tenho um plano específico para o futuro, mas sei que quero continuar a crescer, a desenvolver o negócio e a criar uma estrutura cada vez mais forte. Tanto que não me vejo parada quando chegar à idade da reforma, pois gosto demasiado do que faço, especialmente de olhar para os números e criar soluções.

No final do dia, o que me faz sentir realizada é saber que evoluí. Que aprendi algo novo, que ajudei alguém a encontrar casa e mudar a sua vida para melhor, que superei um desafio. É isso que me motiva. Saber que sou melhor hoje do que era ontem. Porque, para mim, é esse crescimento constante que dá sentido a tudo.