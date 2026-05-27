Fábio Raimundo: “No imobiliário, a confiança vale mais do que qualquer venda”

A humildade e a honestidade são valores que procuro levar comigo para todas as áreas da minha vida, tanto no plano pessoal como no profissional. Nasci e cresci em Abrantes e, hoje, aos 42 anos, olho para o meu percurso com a consciência de quem teve de aprender cedo a ser responsável, atento e resiliente. Sou gerente da Imovelux Unipessoal Lda, lidero as marcas Raimundos Imobiliária e Imovelux e desempenho também funções como Export Manager na Pascoal & Filhos. São áreas diferentes, mas há algo que as une: o contacto com as pessoas, a capacidade de criar relações de confiança e a vontade de fazer sempre melhor.

Fui criado pela minha mãe e pelos meus avós a partir dos quatro anos, depois da separação dos meus pais. Guardo uma infância tranquila, mas muito marcada pelo enorme esforço da minha mãe para me criar e dar condições. Aquilo que ela fez por mim é um exemplo de dedicação. Talvez por isso tenha crescido com uma noção muito forte de responsabilidade. Ainda em criança, habituava-me a ir sozinho entre a Chainça e Abrantes para ajudar a minha mãe em pequenos recados. Essa autonomia, vivida de forma natural, acabou por moldar a minha personalidade.

A área comercial sempre fez parte de mim. Vivi durante 20 anos na Bélgica e foi lá que comecei a ter contacto com o sector imobiliário, através da gestão e comercialização de imóveis e escritórios. Esse gosto pelo imobiliário veio comigo para Portugal e, depois de algumas experiências noutras mediadoras, percebi que queria criar o meu próprio projecto, com uma identidade própria e uma forma diferente de estar no mercado. Foi assim que nasceu a Imovelux, uma imobiliária focada na gama média-alta e pensada para prestar um serviço especializado. Sempre quis que os clientes encontrassem connosco aquilo que procuravam, sem terem de passar por várias agências ou sentir que estavam a ser encaminhados para soluções que não correspondiam às suas expectativas.

Ao longo dos últimos anos, tenho assistido a uma grande transformação no sector imobiliário. Os clientes estão hoje muito mais informados e exigentes. Procuram proximidade, transparência e, acima de tudo, confiança. Para mim, a honestidade tornou-se uma ferramenta essencial de trabalho. Nas visitas virtuais, por exemplo, faço questão de mostrar os imóveis exactamente como são, incluindo eventuais problemas ou aspectos menos positivos. Reconheço que o mercado imobiliário na região está saturado, mas continuo a acreditar que a diferença se faz pela inovação, pelo profissionalismo e pela confiança que conseguimos criar com os clientes. As relações de proximidade continuam a ser fundamentais, sobretudo numa região como a nossa. A recomendação tem um peso enorme. Quando um cliente fica satisfeito, acaba naturalmente por falar do nosso trabalho a outras pessoas.

Entre os muitos desafios que já enfrentei, recordo particularmente um negócio de compra e venda muito complexo. Foi um processo exigente, com negociações difíceis, meses de pressão e até a possibilidade de ter de viajar para a Suíça para desbloquear a situação. Foram noites mal dormidas, muitos contactos, muita insistência e muita capacidade de resistência. Mas também foi uma experiência que me fez crescer bastante enquanto profissional, porque nos momentos mais difíceis percebemos realmente do que somos capazes.

Enquanto líder, procuro transmitir às minhas equipas os mesmos valores com que cresci: humildade e honestidade. São essas as características que mais valorizo nas pessoas que trabalham comigo. Gosto de dar liberdade aos colaboradores, porque acredito que as pessoas precisam de espaço para crescer, mas mantenho-me sempre presente, atento ao trabalho e disponível para ajudar quando surgem dificuldades. Liderar, para mim, não é apenas dar orientações. É acompanhar, apoiar e dar o exemplo.

O que mais me motiva no trabalho é poder ajudar as pessoas a concretizarem objectivos importantes nas suas vidas. No imobiliário, isso ganha uma dimensão muito especial, porque muitas vezes estamos a participar num dos momentos mais marcantes da vida de alguém: a compra da casa que sempre desejou. Saber que tive um papel nesse processo dá-me motivação todos os dias. Apesar da intensidade da vida profissional, tento encontrar momentos para desligar. Gosto de estar com amigos, de conviver e de aproveitar esses momentos simples que também fazem falta. Ainda assim, nem sempre é fácil, porque o telefone raramente dá descanso.

Depois de 20 anos fora do país, olho hoje para Abrantes com outros olhos. Valorizo muito mais a cidade, a sua identidade e o potencial da região. Acredito que precisamos de abrir horizontes, apoiar mais o empreendedorismo jovem e criar oportunidades de trabalho que permitam fixar população. Temos qualidade de vida, temos localização, temos pessoas capazes. Falta, muitas vezes, criar condições para que mais jovens acreditem que também podem construir aqui o seu futuro. No final, se houver uma forma como gostava de ser recordado, seria de uma maneira simples: como alguém que ajudou os outros na vida. Para mim, isso vale mais do que qualquer título ou reconhecimento.