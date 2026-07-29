Carlos Tereso: “a credibilidade é o maior património de uma pessoa”

Nasci na Alemanha e sou filho de emigrantes portugueses. Vivi lá os primeiros anos da minha vida, mas foi em Alcobaça que cresci, fiz a escola primária, descobri a música e comecei a construir muitas das memórias que ainda hoje guardo. Fiz parte da fundação da banda da terra e participei em intercâmbios culturais que me levaram a conhecer vários países da Europa. Foram experiências que me abriram horizontes e me ensinaram que o mundo era muito maior do que a realidade onde vivia.

Mais tarde, fui estudar para Coimbra. Vivi intensamente a vida académica, participei na Associação de Estudantes, na Comissão de Praxe e aproveitei tudo o que a cidade tinha para oferecer. Tirei Engenharia Florestal quase por acaso. A minha primeira opção era outra, mas acabei por descobrir uma área pela qual me apaixonei e da qual nunca mais me afastei.

Os primeiros anos de vida profissional foram feitos de desafios. Trabalhei em projectos de ordenamento florestal, percorri serras, fiz levantamentos de milhares de hectares e aprendi muito no terreno, até que um dia fui despedido. Na altura, disseram-me que era por incompetência. Hoje, olho para esse momento como um dos mais importantes da minha vida, porque foi precisamente aí que nasceu a oportunidade de criar a minha própria empresa.

A Flora Garden começou por ser apenas o meu posto de trabalho; nunca imaginei que viesse a crescer da forma como cresceu. Houve alturas em que tivemos quase 200 colaboradores. Durante 16 anos, vivi praticamente só para a empresa, trabalhava sábados, domingos e feriados. Costumo dizer que houve uma fase da minha vida em que eu não era o Carlos Tereso, eu era a Flora Garden. Era o meu projecto, o meu “bebé”, construído do zero. Hoje vivo essa relação de forma diferente. Continuo apaixonado pelo que faço, mas aprendi a dedicar mais tempo à família e à minha vida pessoal. Continuo a gostar de ir para o terreno, de conversar com as equipas, de resolver problemas e de acompanhar as obras. Um engenheiro existe para encontrar soluções e é isso que continuo a fazer com o mesmo entusiasmo de sempre.

Nem tudo foram momentos fáceis. Passei por períodos em que estive muito perto de perder tudo aquilo que tinha construído. Foram tempos complicados, mas também foram esses momentos que me mostraram quem estava realmente ao meu lado. Acredito que consegui ultrapassar essas dificuldades porque sempre procurei ser sério, cumprir a minha palavra e construir relações de confiança. A credibilidade é o maior património que uma pessoa pode ter. Quando ela existe, há sempre alguém disposto a acreditar em nós quando mais precisamos.

Nunca fui pessoa de desistir. Ao longo da vida mudei de rumo várias vezes, adaptei-me às circunstâncias e aceitei novos desafios, mas desistir nunca fez parte do meu dicionário. Acho que essa persistência explica muito do caminho que fiz. Sinto muito orgulho na Flora Garden, mas também em cada projecto que fui concretizando ao longo dos anos. Nunca fui de ficar acomodado. Gosto de desafios, de fazer acontecer e de encontrar soluções onde muitos só olham para os problemas.

Hoje continuo a acreditar exactamente naquilo em que acreditava quando comecei. O trabalho sério, a dedicação e a honestidade acabam sempre por compensar. Pode demorar mais tempo, pode obrigar-nos a passar por momentos difíceis, mas, no fim, são esses valores que fazem a diferença.