Por causa das tosses

A celulose Celtejo, de Vila Velha de Ródão meteu uma acção cível contra o ambientalista Arlindo Marques a quem acusa de andar a denegrir a sua imagem, atribuindo-lhe culpas da poluição do Tejo. O Cavaleiro Andante não duvida que a celulose é uma empresa amiga do ambiente e cumpridora da Lei mas acha que em vez da celulose tentar limpar a sua imagem tentando receber do Arlindo uma indemnização de 250 mil euros, havia um processo muito mais simples e eficaz. Era só alguém da administração, ou mesmo o engenheiro do ambiente, beber um copo da água límpida que sai da Estação de Tratamento de efluentes. Enfim, é só uma sugestão. E fica muito mais barata que os honorários a pagar aos advogados. Quem é amigo, quem é???!!