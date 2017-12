Jantar de passagem de ano e almoço de Ano Novo na Taberna e Mercearia Sebastião

A Taberna e Mercearia Sebastião, em Santarém, vai estar aberta na noite de 31 de Dezembro e para servir almoços no primeiro dia do Ano Novo.

Octávio Inácio e André Inácio convidam os seus clientes a virem jantar na noite de 31 de Dezembro e a ficarem para brindar a chegada de 2018.

Situada no nº 15 da Travessa do Froes, em Santarém, pode ser contactada através dos números 910 580 839, 913 221 636 e 243 302 444; do Facebook: taberna&merceariasebastiao ou do e-mail; [email protected] A Taberna e Mercearia Sebastião tem ementas e preços especiais para grupos. Serve almoços e jantares com comida tradicional.

Diariamente os clientes podem escolher o almoço ou jantar pela carta ou optar por um dos pratos do dia. Tem condições para realizar casamentos, baptizados, festas de aniversário e tem também serviço de “catering”.