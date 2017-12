Fabricante de camiões no Tramagal oferece viaturas a bombeiros

Mitsubishi cumpre promessa feita aquando do lançamento dos primeiros camiões eléctricos

A Mitsubishi Fuso Truck Europe entregou três camiões Canter de Cabina Dupla 4×4 às corporações de bombeiros dos concelhos mais afectados pelo incêndio florestal de Pedrogão Grande, que ocorreu no Verão. A cerimónia, que decorreu na fábrica do Tramagal, contou com as presenças do secretário de Estado da Proteção Civil e teve o ponto alto com a entrega simbólica das chaves das viaturas aos comandantes de Bombeiros de Pedrogão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

Na sua intervenção o presidente executivo da Mitsubishi Fuso Truck Europe, Jorge Rosa, afirmou que a oferta deste donativo foi anunciada publicamente no final de Julho durante a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, às instalações da fábrica. Um momento que marcou o início do fabrico do primeiro camião elétrico a ser produzido em série, o Fuso eCanter. Jorge Rosa adiantou que a oferta deste donativo “decorre no âmbito da responsabilidade social que a empresa sempre quis assumir, reforçada naturalmente pela gravidade e dimensão dos fatídicos acontecimentos na região do Pinhal Interior”.

O responsável da Mitsubsihi Fuso Truck Europe acrescentou que se tratou de uma “doação da empresa de veículos da produção da fábrica, num gesto partilhado genuinamente por todos os colaboradores da empresa” e de um gesto de solidariedade que decorre na altura de Natal. “Esperamos que a oferta possa contribuir para apetrechar e reforçar as referidas corporações num momento em que os seus meios foram sujeitos a grande desgaste durante os incêndios de verão”.

Em nome das três corporações de bombeiros, Carlos David, presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Pedrogão Grande, disse ser “impensável que uma associação humanitária possa ter meios para adquirir equipamentos novos, pelo que esta oferta é extremamente importante para os bombeiros, porque as populações ficam mais bem servidas com estes veículos”. O secretário de Estado da Proteção Civil, José Neves, saudou o “gesto solidário” da Mitsubishi Fuso Truck Europe, adiantando que este é o “momento para se recuperar o interior e desenvolver uma política de prevenção activa, aproveitando a lição de uma experiência que vivemos este ano”.

A Mitsubishi Fuso Truck Europe entregou três unidades do modelo Canter 4×4 6C180, com cabina dupla, peso bruto de 6,5 toneladas e motor diesel common rail de 3,0 litros de 175 cv. Os limites de emissões da norma Euro 6 são respeitados com recurso à tecnologia SCR (Redução Catalítica Selectiva).