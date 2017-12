FC Hlinsko é o primeiro clube estrangeiro a participar no Santarém Cup

O FC Hlinsko, da República Checa, será o primeiro clube não português a participar no Santarém Cup, um torneio direcionado às camadas jovens, organizado pela Associação Académica de Santarém. Fundado em 1905, o FC Hlinsko é um dos emblemas históricos da República Checa, e irá marcar presença no Santarém Cup com uma equipa sub-10.

Para além deste emblema checo e de clubes nacionais de primeira linha já confirmados, como o Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Vitória Futebol Clube (Setúbal), e Paços de Ferreira, estão também confirmadas as presenças de clubes como o Futebol Clube de Serpa, Geração Benfica da Golegã, Lusitano Ginásio Clube, E.F Cruz Santiago (Uniao 1919) Coimbra, Clube Desportivo de Beja, Despertar Sporting Clube (Beja) EFKA Footkart, Casa do Benfica de Serpa, Clube Desportivo Torres Novas, AE Vendas Novas, Clube Oriental de Lisboa e, claro, como não poderia faltar, a presença em todos os escalões, de equipas da Associação Académica de Santarém.

A sexta edição do Santarém Cup realiza-se de 28 a 31 de Março e os quadros competitivos do torneio já se encontram completos na maioria dos escalões.