Tiro com arco da Euterpe Alhandrense soma êxitos

Os arqueiros Rodrigo Lousa, Manuel Gaspar, Paulo Ribeiro, Daniela Rotaru e Catarina Quitério, da secção de tiro com arco da Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA), de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, participaram na sexta prova do campeonato nacional de sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco somando bons resultados.

No escalão de Cadetes Senhoras Recurvo, a SEA esteve representada nas Caldas da Rainha com duas arqueiras - Daniela Rotaru que fez uma boa prova tendo conseguido bater na fase de eliminatórias a arqueira do Arco Clube das Caldas por 6-0, resultado que a colocou nas finais para disputar o primeiro lugar com Catarina Quitério, também da SEA. Catarina venceu a final por 6-2.

Este resultado deu a dobradinha à SEA no escalão de Cadetes Senhoras Recurvo (1ª e 2ª classificadas) o que mostra “o bom trabalho que os nossos arqueiros têm vindo a desenvolver e que nos faz acreditar que iremos estar a disputar a Final Round no início do próximo ano com vista ao titulo nacional”, referem Natércia e Adriano Dias, treinadores de tiro com arco da SEA. Nesta competição participaram também Rodrigo Lousa, que se classificou em 5º lugar no escalão de Juvenis Recurvo; Manuel Gaspar, que bateu o seu recorde pessoal em prova tendo ficado classificado em 17º no escalão de Seniores Homens Recurvo e ainda no mesmo escalão ficou em 33º lugar Paulo Ribeiro, numa prova que não lhe correu de feição e onde teve de superar problemas técnicos.