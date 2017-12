Viver Santarém com sete medalhas no torneio Zonal de Juvenis em natação

A Viver Santarém conquistou sete medalhas no torneio Zonal de Juvenis da Zona Sul que decorreu nas piscinas municipais de Albufeira. O nadador Afonso Lopes conquistou quadro medalhas, sagrando-se vice-campeão zonal nas provas de 200m bruços, 400m estilos e 400m livres e alcançou o terceiro lugar nos 100metros bruços. As estafetas constituídas por Gonçalo Cristóvão, Guilherme Coutinho, Luís Lopes, Miguel Cotim e Rui Alves foram vice-campeãs nas provas de 4x100metros Livres, 4x 200metros Livres e 4x 100metros Estilos.

A Viver Santarém esteve representada nesta competição por sete nadadores da categoria Juvenis B: Beatriz Bento, Rita Cruz, Gonçalo Cristóvão, Guilherme Coutinho, Miguel Cotrim, Luís Lopes e Rui Chagas, acompanhados pelo técnico Tiago Simões. No torneio participaram 296 nadadores, do sexo masculino e feminino, distribuídos por 63 equipas.