X-Trilhos da Serra em Almeirim a 7 de Janeiro

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim organizam no dia 7 de Janeiro de 2017, um passeio todo-o-terreno, intitulado “X-Trilhos da Serra à descoberta da Sopa de Pedra”, que terá como objectivo angariar receitas para a instituição.

A recepção dos participantes está marcada para as 08h00, no Centro de Transportes de Almeirim, junto à adega cooperativa. As inscrições devem ser feitas online até ao dia 4 de Janeiro e têm um custo de 20 euros por condutor e 15 euros para acompanhantes, sendo que as crianças até aos 10 anos não pagam.

Para mais informações pode enviar um e-mail para “[email protected]” ou contactar os números 919 368 198 ou 913 380 886.