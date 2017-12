Cinquenta e sete sociedades constituídas na região em Novembro

A Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém teve acesso aos dados sobre a criação de sociedades no distrito de Santarém e constatou que, em Novembro, foram criadas 57 novas sociedades, tendo 19 por cento (%) das mesmas nascido no concelho de Santarém.

Ainda quanto à localização do investimento, referência ainda para o concelho de Benavente e Ourém, com a criação de sete sociedades em cada concelho (12,3% cada um), seguindo-se, neste ranking, o concelho de Abrantes e Tomar, com a criação de seis sociedades cada um, o que equivale a 10,5% das sociedades criadas em Novembro em cada um dos territórios.

Seguiram-se Almeirim, Entroncamento e Rio Maior, com a criação de quatro sociedades cada um, e Alpiarça, Cartaxo e Torres Novas, com a criação de duas sociedades em cada um dos concelhos. Golegã e Vila Nova da Barquinha criaram em Novembro apenas uma sociedade em cada um dos territórios.

Quanto à tipologia de sociedades, predominância discreta para as sociedades por quotas (47,4%), contra a sociedade unipessoal por quotas (45,6%). As associações representaram ainda 7% das sociedades criadas. O capital social destas entidades vai desde os dois euros, até aos 49.500 euros (média de aproximadamente 15 mil euros).

Quantos aos promotores dos negócios a predominância é do sexo masculino sobre o sexo feminino. Os homens constituem 69,8% dos empreendedores e as mulheres 30,2%.