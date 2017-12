Ourém reduz taxa de Derrama para 2018

A Câmara de Ourém vai reduzir em 0,05 por cento (%) a taxa geral de Derrama em 2018, fixando-a em 1,15% sobre o lucro tributável sujeito a imposto sobre o IRC, anunciou a autarquia. A decisão foi aprovada por unanimidade do executivo municipal em sessão camarária. As entidades com volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros vão continuar isentas de Derrama (imposto municipal que incide sobre o lucro tributável das pessoas colectivas).