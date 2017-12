Muita procura pela notícia do empresário que matou a mulher e suicidou-se

A notícia do empresário de Santarém que matou a mulher e suicidou-se de seguida, foi a mais lida da semana na página de O MIRANTE na rede social Facebook. A notícia teve um alcance de mais de cinquenta mil leitores em menos de 12 horas de publicação, sendo que o vídeo dessa notícia obteve mais de vinte e sete mil visualizações. “O MIRANTE e um parceiro concretizam sonho do Martim em ter cadeira de rodas” foi a segunda notícia mais procurada pelos leitores, com um alcance de cerca de 29 mil visualizações e o vídeo obteve mais de 14 mil visualizações.

Seguem outras notícias que estiveram em destaque esta semana em www.omirante.pt: “GNR retira do Tejo em Valada redes de pesca ilegal do Meixão”; “Ferido grave em despiste de camião na Rua O em Santarém”; “Assalto violento em Foros de Benfica do Ribatejo”; “Explosão em Espinheiro não parou festa popular”.