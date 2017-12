O homem da Ordem dos Médicos e o enterro do Hospital de Santarém

O presidente do Conselho Regional do Sul (CRS) da Ordem dos Médicos, Alexandre Lourenço fez uma visita ao hospital de Santarém no dia 19 de Dezembro e lamentou que o mesmo esteja a definhar, tendo metade dos profissionais que deveria ter.

E, para além de muitas outras coisas, disse ainda que o hospital não tem capacidade para atrair médicos e que as urgências estão entregues a médicos tarefeiros que não fazem parte dos quadros do hospital. “Há até chefes de equipa que são tarefeiros”, sublinhou ele.

Eu que não sou médico mas que ando a ler em O MIRANTE, de há uns quinze anos para cá, que muitos concursos para médicos especialistas para o Hospital de Santarém, abrem e fecham sem interessados, gostaria que o tal senhor tivesse dito alguma coisa que ajudasse a resolver problemas em vez de mandar mais umas pazadas para cima do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso seria querer demais. Afinal as corporações defendem os seus e não os tipos como eu.

E já agora. Se alguém acredita que o problema do Serviço Nacional de Saúde se resolve atirando uma pazadas de dinheiro a médicos, enfermeiros e restante pessoal e retirando-lhes trabalho, eu digo desde já que isso sim, seria o seu fim. No privado pagam bem, pelo menos a médicos, mas só ficam com o bife, como se costuma dizer e levam tão caro, tão caro, que a maioria dos portugueses não chega lá.

João Carlos Moura de Matos