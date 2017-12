O maior Presépio do Ribatejo

O maior Presépio do Ribatejo, com mais de 500 peças em terracota, saiu este ano, pela primeira vez, da garagem do seu autor, Eurico Ribeiro, para a Associação Empresarial e Comercial de Santarém, no Palácio Landal, onde vai estar em exibição até dia 6 de Janeiro. O presépio possui figuras que recriam vários locais emblemáticos do concelho e da região e quadros de artes e ofícios tradicionais, que o autor foi criando ao longo de cerca de duas décadas.