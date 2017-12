Associações de Vila Franca de Xira isentas de IMI

Uma centena de associações do concelho de Vila Franca de Xira, que não são reconhecidas ainda com o estatuto de utilidade pública, vão ficar isentas do pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no próximo ano. Esta é uma medida que vai custar aos cofres municipais perto de 10 mil euros. As restantes associações, por já terem o estatuto de utilidade pública, já se encontravam isentas desse pagamento. A proposta de isentar as associações partiu dos vereadores da CDU e foi aprovada na última semana em reunião de câmara. Na sequência da apresentação da proposta, aquando da discussão do orçamento, os serviços municipais realizaram “uma relação completa” das associações que existem no concelho nessas condições e a documentação será agora enviada às Finanças para que já a partir do próximo ano as associações não paguem. A CDU já havia dito que a proposta era “sustentável” e “exequível” para as contas municipais.