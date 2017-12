Atlético de Pernes assaltado pela quarta vez

Ladrões atacaram na véspera de Natal e nem o alarme os impediu

O bar e o gabinete da direcção do Atlético Clube de Pernes, situado junto ao Campo do Livramento, na entrada norte da vila, concelho de Santarém, foram assaltados na véspera de Natal. Os assaltantes, que estão a ser procurados, levaram dinheiro, bebidas e comida e destruíram equipamentos, causando um prejuízo de cerca de cinco mil euros.

Prestes a celebrar o 75.º aniversário a 6 de Janeiro de 2018 e numa altura natalícia, para esta foi uma “prenda” de Natal e de aniversário dispensável para o clube. Foi já de manhã que o presidente do clube, José Rodrigues, verificou que no seu telemóvel tinha uma mensagem do sistema de alarme. Depois deslocou-se ao bar do clube, viu a grade de uma das janelas no chão e percebeu de imediato o que se passara.

Os ladrões furtaram, além de bebidas, algumas delas que já faziam parte do reforço adquirido para o aniversário do clube, cerca de 500 euros em dinheiro que estava no cofre, cem euros que estava na caixa registadora e outros cem euros espalhados pelas várias máquinas de brindes e aperitivos, também destruídas. Até os pastéis de nata do bar foram furtados.

O dirigente do clube apresentou queixa na GNR, que esteve no local a recolher indícios e provas.

Esta é a quarta vez que o bar do clube é assaltado. Em 2012, os ladrões levaram uma televisão, uma aparelhagem de som, um fogão e várias bebidas. Entretanto, o clube instalou um alarme e os assaltos pararam até ao dia 24 de Dezembro.