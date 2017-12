Iluminação pública de Alpiarça com sistema LED

O município de Alpiarça vai substituir toda a iluminação pública do concelho por sistemas de lâmpadas LED. A proposta foi aprovada por unanimidade em sessão camarária e a candidatura para obter fundos comunitários vai ser apresentada em breve. A medida abrange todas as 2090 luminárias do concelho, num investimento total de 400 mil euros, sendo que será financiada em 95 por cento por fundos comunitários, no âmbito do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).

O presidente da Câmara de Alpiarça, Mário Pereira (CDU), explica que este investimento será rentabilizado nos próximos 12 anos. “Este apoio comunitário não é a fundo perdido mas a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo está a tentar negociar para que este tipo de candidatura possa vir a ser incluída nos apoios a fundo perdido”, sublinha o autarca. O objectivo desta medida é reduzir os consumos de energia e fazer com que todas as luminárias do concelho estejam acesas durante a noite. Recorde-se que uma das formas que o município encontrou para reduzir a elevada factura de electricidade foi desligar metade dos candeeiros. Agora, garante Mário Pereira, com a iluminação LED já não será preciso ter nenhuma luminária desligada. O autarca refere que para já não vai substituir a iluminação dos edifícios municipais porque não tem meios para fazer face a um investimento que é muito elevado.