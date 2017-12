João Diniz de Oliveira é o novo líder distrital da JSD

João Diniz de Oliveira, natural do Cartaxo, foi eleito presidente da comissão política distrital da Juventude Social Democrata (JSD) de Santarém. Nas mesmas eleições, Luís Serras Sousa, de Ourém, foi o designado para o cargo de presidente da mesa do congresso. Ambos os candidatos reuniram 88% dos votos.

A Lista A – “Por Ti, Por Santarém” foi a única a apresentar-se ao sufrágio realizado no sábado, em Tomar, integrando na sua composição militantes de 19 das 21 concelhias da JSD do distrito de Santarém.

Deste IV Congresso Distrital da JDS de Santarém resultou ainda a aprovação de quatro moções sectoriais, que discutiram as consequências da poluição existente no rio Tejo, a calamidade dos incêndios florestais, os indícios de nepotismo e favorecimentos familiares em órgãos e instituições públicas ou as falhas no funcionamento das CCDR enquanto meios de desenvolvimento económico local.