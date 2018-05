Atletas de Alhandra em bom plano no Mundial de Ginástica Acrobática

Liana Asseiceiro, Maria Gaspar e Filipa Henriques, ginastas da Sociedade Euterpe Alhandrense, conquistaram o oitavo lugar na Competição Mundial por Grupos de Idade de Ginástica Acrobática que está a decorrer em Antuérpia, Bélgica, até ao dia 13 de Abril. Com um total de 27.050 pontos (27.550 no exercício de Equilíbrio e 26.900 em Dinâmico) foram o único grupo português a ficar classificado entre os 10 finalistas dos grupos com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos.

A este grupo juntaram-se ainda mais cinco atletas da Sociedade Euterpe Alhandrense que participaram nesta competição, sendo eles a dupla Dinis Cardoso e Bruno Asseiceiro (Par Masculino 11-16 anos) e o Trio Margarida Félix/Bruna Capeto/ Teresa Silva (Grupo Feminino 11-16 anos), todos sob a orientação das treinadoras Alda Silva e Cátia Messias.