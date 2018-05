Autarca do Cartaxo diz que Valleypark vai ter duas novas empresas

Existe uma grande empresa interessada em instalar-se na Área de Localização Empresarial do Falcão – Valleypark e outra empresa instalada próxima do Cartaxo e que pretende mudar-se para essa zona. A informação foi dada pelo presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), em sessão camarária.

“Na próxima assembleia-geral da Valleypark vamos apresentar uma listagem das empresas que estão interessadas em instalar-se na Área de Localização Empresarial do Falcão. Esperamos que estes processos se resolvam rapidamente”, referiu o autarca.

A sessão de apresentação das condições de comercialização da Área de Localização Empresarial do Falcão – Valleypark decorreu o ano passado, no Cartaxo, e contou, para além do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral e de Pedro Magalhães Ribeiro, com a presença do presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP), José Eduardo Carvalho.

A Área de Localização Empresarial do Valleypark foi construída em 2012. A sociedade Valleypark, recorde-se, viveu momentos difíceis em termos financeiros, tendo mesmo atravessado um processo de insolvência entretanto suspenso. O impasse arrastou-se até um grupo de investidores ter comprado os créditos que dois bancos tinham sobre o Valleypark desbloqueando a situação e passando os lotes, desde então, a estarem disponíveis para serem comercializados.