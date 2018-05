CDS interpela Governo sobre estado da EN 3

Os deputados do CDS-PP Hélder Amaral e Ana Rita Bessa interpelaram o Governo sobre o estado em que se encontra o troço da Estrada Nacional (EN) 3 entre Azambuja e Carregado e perguntaram ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas se tem conhecimento da situação.

“O CDS recebeu recentemente um conjunto de utentes da EN3 que nos deram nota de que a ligação entre a localidade do Carregado (Alenquer) e a vila de Azambuja, no distrito de Lisboa, registou entre 2000 e 2015 um total de 457 acidentes, dos quais resultou a morte de 30 pessoas. Para o conjunto de utentes deste importante troço rodoviário nacional, é fundamental que se invista naquela estrada”, alegam os deputados no texto que suporta a interpelação ao Governo.

Os parlamentares querem também saber se a empresa pública Infraestruturas de Portugal já está a proceder a intervenções na EN3, e quais, e “se das intervenções previstas resultará uma estrada com separadores centrais, melhoria de pavimento e alargamento das faixas de rodagem. Perguntam ainda quando estarão concluídas as obras que visam garantir mais segurança rodoviária para todos os utentes daquela estrada.