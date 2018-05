Entidade de Turismo Alentejo e Ribatejo prepara novos materiais promocionais

A Entidade de Turismo Alentejo e Ribatejo prevê lançar o seu novo material promocional no final do ano e o guia de restaurantes no Festival Nacional de Gastronomia, em Outubro deste ano. Foi o que garantiu o presidente da Entidade de Turismo Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, na quarta-feira, 11 de Abril, durante a primeira reunião de discussão dos conteúdos do ‘merchandising’ que envolveu técnicos dos onze concelhos da Lezíria do Tejo e a empresa que foi seleccionada para realizar os produtos, a United By, sedeada no Porto.

Entre os produtos promocionais que estarão disponíveis no final do ano conta-se um folheto genérico, onze mapas concelhios e dois folhetos temáticos ligados à natureza e à parte cultural. Ceia da Silva diz que o concurso público foi lançado de modo a colmatar a ausência de bons materiais de divulgação do território.

O que se pretende é que se chegue ao final do ano com um conjunto de desdobráveis “do melhor que existe no mundo”. Daí a necessidade destas reuniões preparatórias. Pretende-se, explica, que os técnicos dos vários concelhos também participem e que seja algo bastante reflectido e discutido. “Estamos a partir pedra para atingir um resultado final que agrade a todos”, adianta o presidente da Entidade de Turismo Alentejo e Ribatejo.

Quanto ao guia de restaurantes certificados da região da Lezíria do Tejo, que a Entidade de Turismo está a preparar, Ceia da Silva diz que “é hora de dar corda aos sapatos” e concluí-lo. Este guia, afirma, é muito importante não só para os restaurantes mas também para a região. “Irá trazer mais turistas o que levará os investidores a apostarem em novos alojamentos”, refere.