Projecto EmpreEscola incute pensamento empreendedor em jovens do secundário

NERSANT acompanhou projecto no Centro de Estudos de Fátima

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém investe nos jovens para serem os empresários de amanhã através da dinamização do projecto EmpreEscola, despertando-os para o pensamento empreendedor, criativo, desafiador, crítico e inovador.

No âmbito desse projecto, o apoio técnico da NERSANT esteve no passado dia 11 de Abril numa sessão de trabalho com uma turma de 10.º ano no Centro de Estudos de Fátima, onde levou a efeito o acompanhamento, aconselhamento e tutoria de todo o projecto junto das equipas de trabalho. Dos três grupos, já na fase final do projecto, nasceram ideias inovadoras e diferenciadoras na área da protecção florestal e do turismo revelando a preocupação na preservação da natureza e no desenvolvimento económico da região onde estão inseridos.

A tutoria prestada incidiu na importância do logótipo como primeiro cartão-de-visita das empresas e das marcas, na apresentação final dos projectos, na estrutura da mesma e na revisão do seu conteúdo com direito a conselhos sobre como apresentar, o que frisar e o não menos importante, no dinamismo entre os membros do grupo que lhe darão voz perante o júri.

As professoras Maria Silva e Carla Simões são quem acompanha no dia-a-dia os projectos que os alunos estão a desenvolver no âmbito do EmpreEscola, no Centro de Estudos de Fátima. Uma das professoras, Carla Simões, realçou a importância do empreendedorismo trabalhado junto da comunidade escolar e agrupando diversas áreas do ensino, como “o inglês e a multimédia, por exemplo.” A professora referiu ainda que esta é uma área tão importante, que “deveria mesmo ser uma disciplina”, remata.

Os projectos dos alunos do Centro de Estudos de Fátima vão agora competir para um lugar no pódio. Durante o corrente mês as equipas de trabalho serão presentes a júri para avaliação dos seus projetos e dos quais sairão nomeados a Melhor Ideia Empresarial, Ideia Mais Inovadora e Melhor Trabalho de Equipa.

O projeto EmpreEscola - Empreender no Ensino Secundário, tem como destinatários os estudantes do ensino secundário geral e profissional, público ou privado, pertencentes a escolas da região do Ribatejo. O objectivo deste projeto da NERSANT é o desenvolvimento da criatividade, da autonomia, do trabalho em equipa e do espírito empreendedor nos estudantes do Ensino Secundário, facilitando-lhes o acesso a um conjunto de competências que serão fundamentais à sua futura vida profissional.

Pretende-se, principalmente, sensibilizar os participantes para a importância do empreendedorismo para que os mesmos possam ver na prática as suas ideias a ganharem vida, desenvolvendo-as numa abordagem empresarial.