As condições de trabalho nos hipermercados e as implicações para os clientes

Como cliente habitual de hipermercados, como milhares de outras pessoas, venho demonstrar a minha indignação pelas condições em que se trabalha nessas grandes superfícies e como são tratados os alimentos que nos são vendidos.

Regularmente deparo-me com uma visível falta de trabalhadores pois os que estão atrás do balcão para nos atender não conseguem esconder o cansaço da correria que é o dia-a-dia e nem sempre colocam a luva para atenderem os clientes. Tal acontece porque é o põe luva para ir aos grelhadores; tira e põe luva para ir lá dentro porque tem uma panela no lume ou um tabuleiro no forno, etc, etc......isto muitas vezes só com um trabalhador por turno. E ainda passa um chefe a perguntar porque é que os tabuleiros estão vazios ou porque não está isto ou aquilo no mostrador.

Com estas correrias como serão confeccionados os alimentos prontos a comer que estão no balcão? E como são tratadas as loiças que os acondicionam e em que condições estão os peixes; as carnes; os processados e os legumes que não estão à vista do cliente? Estas situações repetem-se de hipermercado em hipermercado e todas as autoridades têm conhecimento, pois todos são clientes ou tem alguém conhecido que trabalha nestas condições.

Pergunto eu, ninguém consegue ajudar estes trabalhadores? Onde andam as autoridades deste país?

Pedro Miguel Almeida