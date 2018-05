Rosa Amora

Rosa Amora, coordenadora da comissão local de informatização clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), Pedro Espanhol, director da Unidade de Administração Geral do CHMT, e Anabela Cadete, assistente social do CHMT, estiveram na Feira Social de Torres Novas a promover os serviços digitais do Centro Hospitalar com o objectivo de eliminar os processos clínicos em papel, reflexo da aposta na desmaterialização dos serviços.