Autoridades investigam origem de descargas em ribeira da Carregueira

População da freguesia do concelho da Chamusca está preocupada com poluição

As autoridades estão a tentar identificar a origem das descargas poluentes realizadas na ribeira das Descobertas, na Carregueira, concelho da Chamusca, nos dias 12 e 13 de Abril. Suspeita-se que a poluição tenha tido origem no Eco Parque do Relvão, situado na freguesia e a população há muito que anda preocupada com os riscos de poluição na zona.

Foi feita na altura uma vistoria na rede de esgotos pluviais do Eco Parque com a intenção de se identificar a origem da contaminação. Também foi feita uma avaliação da extensão da ribeira até à Estrada Nacional 118, tendo sido recolhidas amostras que foram encaminhadas para análise num laboratório acreditado. A situação tem sido acompanhada pelos serviços do Ambiente do Município e da Protecção Civil Municipal.

A situação foi comunicada ao Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR e à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, entidades fiscalizadoras que estiveram no local a recolher amostras para análise. O responsável da Associação Eco-Parque do Relvão, Domingos Saraiva, em declarações a O MIRANTE, refere: “Estamos a acompanhar o processo com muita preocupação e depositamos confiança nas autoridades para identificarem as origens do foco de poluição”.

O presidente da câmara aponta de imediato o dedo ao Eco Parque, do qual a autarquia faz parte, dizendo num comunicado à população, mesmo antes de uma conclusão das autoridades, que o foco de poluição tem origem neste parque empresarial do sector do ambiente. Mas ao mesmo tempo Paulo Queimado garante que serão tomadas “as medidas necessárias” assim que obtiver toda a informação sobre a possível origem das descargas.