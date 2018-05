Biblioteca recebe Feira do Livro

Até 30 de Abril a Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, recebe a Feira do Livro, integrada na iniciativa Abril Livros Mil, das Bibliotecas Escolares do Agrupamento Marcelino Mesquita do Cartaxo. A iniciativa está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30, e ao sábado, das 15h00 às 18h00. No dia 20 de Abril, sexta-feira, estão ainda programadas actividades de promoção do livro e da leitura, que vão contar com a participação das crianças do 1º ciclo e do Agrupamento de Jograis da Universidade Sénior.