Detido por furto em escola de Vila Chã de Ourique

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem, de 36 anos, por furto num estabelecimento de ensino em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo. A detenção ocorreu no dia 11 de Abril. Durante um patrulhamento, os militares surpreenderam o suspeito a escalar através de uma janela para o exterior do estabelecimento de ensino com três sacos em sua posse. Ao verificarem o conteúdo, os guardas constataram que se tratava de equipamento electrónico que o suspeito tinha acabado de furtar. O detido, já suspeito da prática do mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e libertado.