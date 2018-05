GNR salva duas pessoas de incêndio em Marinhais

Os guardas Diaz e Aguiar do posto da GNR de Marinhais salvaram, no dia 10 de Abril, duas pessoas de um incêndio numa residência, junto ao posto da GNR dessa localidade do concelho de Salvaterra de Magos. Após o alerta dado pela proprietária da habitação, de 50 anos, que se encontrava no interior da casa com o filho de 17, os militares deslocaram-se ao local com extintores existentes no quartel, conseguindo extinguir o incêndio e salvar os dois moradores sem ferimentos.