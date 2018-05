Ribatejanos nos órgãos nacionais da JSD

O militante da JSD Santarém, Filipe Brígida, foi eleito para a Comissão Política Nacional da JSD sucedendo a Tiago Carrão (ex líder da JSD distrital) na representação do distrito de Santarém no órgão máximo da Juventude Social-Democrata. José Miguel Vitorino, militante da JSD Abrantes, foi eleito presidente do Conselho de Jurisdição Nacional. Para o Conselho Nacional foram eleitos Paulo Rodrigues dos Santos da JSD Santarém, Gonçalo Bento da JSD Ourém e Pedro Marques Rodrigues da JSD Almeirim. A Juventude Social Democrata foi no fim de semana a eleições no 25º Congresso Nacional na Póvoa do Varzim para eleger os novos órgãos nacionais. Margarida Balseiro Lopes é a nova líder nacional.