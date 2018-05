USF Cardilium vai servir treze mil utentes com médico de família

Unidade de saúde vai ficar instalada no edifício do mercado municipal de Torres Novas.

A Câmara de Torres Novas assinou no dia 13 de Abril, um acordo com a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo para a cedência gratuita de parte do edifício do mercado municipal para instalar a futura Unidade de Saúde Familiar (USF) Cardilium.

Na cerimónia, que decorreu no Palácio dos Desportos, o presidente da câmara, Pedro Ferreira (PS), revelou que o nome da USF foi escolhido pelos médicos que vão prestar serviço na unidade, numa homenagem à história do concelho. A USF Cardilium vai contar com oito médicos, oito enfermeiros e seis administrativos, para servir treze mil utentes. “O concelho ficará assim completo ao nível dos cuidados médicos primários”, sublinhou Pedro Ferreira.

O acordo estabelece que a Câmara Municipal de Torres Novas cede, a título gratuito, parte do edifício do mercado municipal à ARS, destinando-se esse espaço à instalação da USF Cardilium, depois das obras de adaptação (a cargo do município) e equipamento da unidade (a cargo da ARS). As obras a realizar pela câmara têm um custo estimado de cerca de 300 mil euros.

O presidente da ARS, Luís Pisco, congratulou-se com esta nova unidade, que resulta da boa relação com a câmara, que destacou como exemplo a seguir. “Não sendo uma responsabilidade do município é reconfortante contar com ajuda para servir a comunidade”, disse.

O presidente Pedro Ferreira adiantou a

O MIRANTE que o projecto de adaptação do espaço está feito. “Vamos avançar com o concurso público, que é sempre demorado, prevendo-se que a nova USF esteja a funcionar no próximo ano”. Pedro Ferreira garantiu ainda que, se os médicos quiserem, podem começar a trabalhar provisoriamente no Convento Carmo, até que as novas instalações estejam concluídas.

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Médio Tejo, ao qual pertence Torres Novas, possui actualmente em funcionamento nove USF, dez Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e sete Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC). Conta ainda com uma Unidade de Saúde Pública (USP) e uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).