Isabel Antunes

Consultora de Imobiliário - Century 21 Casas do Gótico, 56 anos, Torres Novas

Já alguma vez teve que soprar no balão para controlo da taxa de alcoolemia?

Sim. Duas vezes mas nunca acusou nada.

É daquelas pessoas que gosta de estacionar o automóvel à porta de todos os locais onde vai?

Gosto muito. Se fosse possível estacionava sempre em frente à porta. Encontrar estacionamento em certos locais faz-nos desperdiçar muito tempo.

O que a leva a fazer “zapping” na televisão?

A insatisfação com o que estou a ver.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Já, várias vezes e sem ajuda.

Qual a sua relação com o futebol?

Sou adepta do clube da terra mas não gasto dinheiro com o futebol. Só fui uma vez ao estádio e só sofro com a selecção portuguesa, mas isso sofremos todos.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Se me saísse o Euromilhões ficava sossegada, quieta, a pensar na melhor forma de utilizar o dinheiro. Provavelmente iria servir para melhorar a vida dos que fazem parte da minha vida. Uma certeza que tenho é que iria ajudar algumas pessoas que não são devidamente apoiadas pelos organismos sociais que deveriam prestar essa ajuda.

Já alguma vez foi premiada na sua vida?

Recebi o Galardão Ruby em 2017 e o Galardão Esmeralda em 2018, atribuídos pela Century 21 Iberia. Não posso deixar de os dedicar a todos os meus clientes e equipa que depositaram em mim toda a sua confiança.

O que é que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Não só na minha como nas vilas semelhantes à minha: infraestruturas e apoios para que os jovens não se vejam obrigados a sair das terras pequenas à procura de oportunidades nas cidades grandes.

Quantos amigos já tem no Facebook?

Não faço ideia de quantos amigos tenho no Facebook. Reconheço a importância que as redes sociais têm actualmente nas nossas vidas mas não podemos deixar que as redes, que foram criadas para nos aproximarem de quem está longe, nos afastem dos que estão mais próximos de nós.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos?

Não, de todo. As redes sociais devem ser usadas com muita contenção por quem desempenha um cargo político. Devem ser um veículo de informação e não uma arma de arremesso.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Uso, claro. No imobiliário é impossível trabalhar sem agenda. Só com uma excelente gestão de tempo conseguimos responder às necessidades de todos os nossos clientes.

Conseguia viver sem telemóvel?

Nos dias de hoje é impossível viver sem telemóvel e na minha profissão menos ainda. É uma ferramenta de trabalho imprescindível.

Nas férias prefere praia, campo ou neve?

Gosto mesmo é de estar de férias, seja onde for. Não planeei férias nenhumas, nem consigo planear com demasiada antecedência, devido à minha profissão.

Que estação do ano prefere?

A Primavera é a minha estação preferida, porque parece que tudo volta a nascer nessa época do ano. É quando deixamos o ar mais taciturno do Inverno, o Sol traz-nos sempre mais alegria.

Do que é que sente mais saudades?

De nada porque não sou saudosista. Valorizo sempre o presente.